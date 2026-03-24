牛丼チェーン店「すき家」は3月24日より、「旨だしたけのこ牛丼」「胡麻ダレたけのこ牛丼」を販売している。「旨だしたけのこ牛丼」は、すき家自慢の牛丼に、出汁で味付けをした2つの食感の筍をトッピングした一品。筍はやわらかい姫皮の部分とコリコリとした根元の部分を使用することで、2つの食感を楽しめる商品に仕上げられている。すき家「旨だしたけのこ牛丼」出汁で味付けをした筍は、素材本来の旨みが際立つ優しい味わい。