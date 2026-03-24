横浜のクラシックホテル「ホテルニューグランド」が来年100周年を迎えるなか、積極的なDX推進に取り組んでいる。NTT東日本との協働によって実現したレストラン業務の効率化プロジェクトは、人手不足という課題を抱えるホテルにどのような業務改善をもたらしたのだろうか。○横浜の歴史をいまに伝え、進化を続けるホテルニューグランド1927年、関東大震災からの復興を象徴する存在として神奈川県横浜市の山下公園前に誕生したホテル