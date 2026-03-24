富士通は3月23日、国土交通省が事業実施主体である地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS（以下、コモンズ）」において富士通が受託開発した総合交通シミュレーションシステムが、群馬県前橋市において公表された「前橋市地域公共交通計画」の策定に採用され、システムによる分析結果が同計画における主要施策の一つであるバス路線増便の方針を裏付ける科学的根拠として掲載されたことを発表した。○取り組みの背景全国の自治体で