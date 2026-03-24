3月20〜22日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開4週目を迎えた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末金土日動員34万6000人、興収4億4500万円をあげ、4週連続1位を記録した。今週の数字は先週を上回っており、春休みに入り、さらに数字を伸ばす可能性もある。累計では動員194万人を突破し、興収が25億円目前となっている。【写真で見る】3月20〜22日の全国映画動員ランキングを一気見！2位も