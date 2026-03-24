映画『ビートルズがいた夏』が、ビートルズ来日60周年を記念して7月4日より全国順次公開されることが決定。あわせて、日本版ビジュアルと場面写真が解禁された。【写真】まるでひと夏の夜の夢――『ビートルズがいた夏』場面写真ギャラリーポール・マッカートニーが「未来のノスタルジア」と呼ぶビートルズの小さな名曲「Things We Said Today（今日の誓い）」をタイトルに冠した本作は、1965年8月13日、ビートルズの4人が音楽