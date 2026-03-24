EXILEが“24karats”シリーズのベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』を5月20日(水)に発売する。このアルバムに、松本孝弘(B’z)をフィーチャリングゲストに迎えた新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」が含まれていることがわかった。3月30日より各種音楽配信サービスでの先行配信もスタートする。​​『24karats』シリーズは、“24カラット＝純金”を意味しており、2007年以降、「混じり気のない本物の輝きを