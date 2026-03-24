米バージニア州シャンティリーのホンダ正規ディーラー「ホンダ・オブ・シャンティリー」が、2026年3月19日（日本時間）に公式インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦にアメリカ代表として出場し、金メダルを獲得したイリア・マリニン選手（21）の写真を公開した。「新車ホンダ・パスポートを購入されました！」「ホンダ・オブ・シャンティリー」のインスタグラムは、「オリンピック金メダリスト