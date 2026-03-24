DOMOTOが、48thシングル「またね」を5⽉5⽇（⽕）にリリースする。これに先駆け明日3⽉25⽇（⽔）20:00より同曲のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることも決定した。5⽉5⽇はDOMOTOにとって“ふたりが初めて出会った⽇”であり、昨年2025年時にはKinKi Kids名義の楽曲をサブスク解禁したことで話題となった。その後2025年12⽉3⽇にはDOMOTOとして