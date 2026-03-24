日本学生野球協会、全日本大学野球連盟、東京六大学野球連盟、全日本女子野球連盟、ＮＰＯアオダモ資源育成の会の５団体が２５日、渋谷駅前の「名取ビル」から、神宮球場に隣接する「ＪＡＰＡＮＳＰＯＲＴＯＬＹＭＰＩＣＳＱＵＡＲＥ」に移転する。日本学生野球協会と東京六大学野球連盟は、実に６３年ぶりの引っ越しになる。同協会と同連盟の事務局長を務める内藤雅之氏（６４）に、「名取ビル」への思いを聞いた。（編集