佐野航大がアシストを記録オランダ1部NECナイメヘンに所属する日本代表MF佐野航大は現地時間3月22日、エールディビジ第28節のヘーレンフェーン戦に先発出場した。1-2とリードを許して迎えた後半に同点ゴールを演出し今季7アシスト目をマークした。現地メディア「AD」は「見事な連係」から生まれた得点シーンを報じ、勝ち点1獲得の立役者の一人として注目している。ホームにヘーレンフェーンを迎えた一戦は、開始早々に守護神の