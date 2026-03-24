あるミニブタが、インスタグラムで膨大なフォロワー数を獲得したことでギネス世界記録に認定された。主役は4歳のベトナムポットベリーピッグ（ミニブタの一種）「マーリン」で、2026年2月23日時点でフォロワー数が110万人に達し、この栄誉に輝いた。 【写真】仲良しすぎるコンビひょっとして鳥ともコミュニケーションOKなの？ 飼い主のミナ・アラリさんは2022年3月に生後わずか3カ月だった