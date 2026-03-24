フランスが北中米W杯で着用する新ユニフォームを発表フランスサッカー協会は3月23日、6月から始まる北中米ワールドカップ（W杯）で着用する新ユニフォームを発表した。伝統と斬新さが融合したデザインに、ファンからは「さすがフランス」「今回も良いな」と反響が沸き起こっている。フランス代表は北中米W杯の欧州予選でウクライナ、アイスランド、アゼルバイジャンと同組になり、6試合で5勝1分と圧倒的な強さで本大会行きを決