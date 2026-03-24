今日24日は、宇都宮、松山、宮崎で桜が開花しました。(午前11時まで)宇都宮は平年より6日早く、昨年より4日早い開花です。来週は満開ラッシュとなるでしょう。お花見の計画は最新の天気予報を確認しながら立てると良さそうです。宇都宮は平年より6日早く、昨年より4日早い開花に今日24日(火)は各地で朝から柔らかな日差しが降り注ぎ、宇都宮や松山、宮崎から桜(ソメイヨシノ)の開花の便りが届きました。(午前11時まで)宇都宮は平年