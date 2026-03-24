熊本県熊本市の農家「プラントワン農園」（@plantone_noen）が、インスタグラム上で食べられる野菜の花を紹介しています。【画像】へぇ…食べられるとは驚き！コチラが「何の花か分かりますか？」“野菜の花”の画像です！（4枚）食べられる“野菜の花”プラントワン農園は、「これは何の花か分かりますか？分かる人コメントください」とコメント。パック詰めされた、黄色い花を映した動画を投稿しています。投稿には、