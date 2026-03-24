東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインは、2026年7月27日月に開業25周年を迎えます。25周年を迎えるにあたり、東京ディズニーリゾート公式YouTubeおよびディズニーリゾートライン特設サイトにて、スペシャルムービーを公開！50秒の映像にディズニーリゾートラインの誕生から現在にいたるまでの軌跡と私たちの変わらない想いが込められています。 ディズニーリゾートライン開業25周年