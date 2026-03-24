JR総武線の小岩駅界隈には、かつてうまい立ち食いそば屋がたくさんあった。駅北口に出てイトーヨーカドー小岩店の一角にあった「六之助」は記憶に残るうまさだった。駅南口に出てすぐ左に進んだ線路沿いには「大ちゃん」があった。【画像】 「なかなか面白い」「これには驚いた」… そばにマッチするトッピングは“ヒヨコ豆の揚げ豆腐”!? 小岩で出会った“ミャンマー風揚げ豆腐そば”がこちら駅南口をすぐ左に進んだ線路沿いに