中国のあるドラマ制作会社が、人工知能（AI）俳優と実際に専属契約を締結して話題となっている。22日（現地時間）、グローバル・タイムズ（Global Times）など現地メディアによると、あるコンテンツ制作会社は最近、AI俳優の林汐顔と秦凌岳と専属契約を結んだ。2人は実際の俳優と同じように、自身が出演したドラマのプロモーション活動を行い、ソーシャルメディア（SNS）で日常を共有しながらファンとコミュニケーションを図るなど