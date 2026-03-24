「ダイナマイトがあった！ 早く逃げろ！」【写真】この記事の写真を見る（2枚）その一言で、4人の銀行員は車を捨てた。次の瞬間、“偽警官”は3億円を積んだ車ごと姿を消す。なぜ誰も疑わなかったのか。なぜ犯人は捕まらなかったのか。昭和を震撼させた「三億円事件」、その大胆すぎる手口の全貌を、宝島社『日本の未解決事件100』より抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆犯罪史