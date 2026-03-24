大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて2026年3月20日より開催されている、カラフルなお花が彩るフラワーガーデンやフラワーショーが楽しめる春イベント「Harmonyland Flower Fantasy」の初日をレポート。フローリスト姿の「ハローキティ」たちが登場するほか、フラワーガーデンやフォトスポット、フラワーショー「The Colorful Blooming!」など華やかな園内を楽しむ様子を紹介します☆ サン