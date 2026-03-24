〈「失礼ですが、年収はおいくらですか？」息子（36）の代理で婚活したら…「お相手」候補の親から突き付けられた“まさかの条件”〉から続く「なぜか結婚できないウチの子」に悩む親は多い。しかし、現在の30、40代がいかにして婚活に励んでいるか、その苦労を知らない親も多い。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、自身も2人の未婚の息子を持つ母親であり、長年家族問題を取材してきたジャーナリストの石川結貴さん