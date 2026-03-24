韓国でアイドルグループ「BTS」が4年ぶりに活動再開のイベントを開催した。メンバーが兵役についていたため活動を中断していた。 朝鮮戦争の休戦中であること、敵国と地続きであることなど、韓国と我が国では周辺状況が違うとはいえ、同じ民主主義国家で隣国同士にもかかわらず「徴兵制」についての考え方は全く違う。 我が国では「徴兵制」を口に出した途端、戦場に若者を送るのか！戦争を始めるけしからん企み！と