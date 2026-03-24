小松菜は一般的に「茹でる」「炒める」など加熱調理して食べることが多いが、加熱調理すると、ビタミンCなどの大事な栄養素が抜けてしまう。栄養を余すことなくとるには「生で食べることが一番」だという。いかに食べやすくできるのか、小松菜の”苦み”（＝食べにくさ）が乳製品によって抑制されることを官能評価により検証した森永乳業の佐瀬睦子さんに聞いた。【動画】「万能中華クリーム」の作り方■大事な栄養素をとるため