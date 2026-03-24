〈7年で会ったのは80人、600万円以上を費やしたが…結婚相談所でついに“成婚退会”した男性（44）の苦すぎる末路「同じ空間にいることさえ苦痛で…」〉から続く「なぜか結婚できないウチの子」に悩む親は多い。しかし、現在の30、40代がいかにして婚活に励んでいるか、その苦労を知らない親も多い。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、自身も2人の未婚の息子を持つ母親であり、長年家族問題を取材してきたジャーナリ