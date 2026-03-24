23日の参議院本会議で、参政党の松田学議員が、ふるさと納税や地域トークン（地域仮想通貨）について取り上げた。【映像】「いい質問だ」「ありがとう」（実際の様子）松田議員は「ふるさと納税制度の見直しは、この制度の本来の趣旨である寄附金活用額の割合を60％以上にするなど評価できるものですが、そもそもこの制度そのものが、それぞれの自治体の中での受益と負担との関係に基づいて営まれる住民自治の精神に反する制度