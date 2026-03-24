沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒と船長が死亡した事故について、金子国土交通相は２４日午前の閣議後記者会見で、内閣府沖縄総合事務局が２隻の運航実態の確認を始めたことを明らかにした。２隻は海上運送法に基づく事業登録がされていなかったことが明らかになっており、金子氏は「事実関係の確認を行い、運航実態を把握していく」と述べた。沖縄総合事務局による確認は１９日に始ま