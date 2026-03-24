◇オープン戦ドジャース―エンゼルス（2026年3月23日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。初回から制球力が定まらず、不安定さを露呈した。今春オープン戦4試合目の登板で3試合目の初回失点を喫し、1死も取ることができず、4四死球4失点で降板。2回からオープン戦特別ルールで再び、マウンドに上がったが、本来のものとはほど遠い投球内容だった。2回の登