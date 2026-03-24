「キングオブコント2021」王者のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が23日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。体重120キロから30キロ以上減量し、80キロ台に突入したと明かした。もぐらは今月2日深夜放送回で「ダイエットして、今93キロなんですよ。28キロ」と告白。17年4月の番組開始当初は96キロで、その時よりも3キロ減だった。相方の水川かたまりがまず、「フィッチェのセーター着てる。25