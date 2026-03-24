南米コロンビアで125人が乗っていた軍用機が離陸直後に墜落し、これまでに少なくとも34人が死亡、80人以上が病院に搬送されているということです。【映像】墜落し激しく燃える軍用機（実際の様子）コロンビア南部のペルー国境近くで23日、空軍の輸送機が離陸直後に墜落しました。機体は大破しているということです。AP通信などによりますと、輸送機には兵士ら125人が乗っていましたがこれまでに少なくとも34人が死亡、80人以