お笑いタレントのヒロミが24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。コメの平均価格が下がったことというニュースを受け、生産者は大丈夫か思いやった。全国スーパーの米の平均価格は3月9日から15日にかけて5キロ3980円と前週比33円下がった。5週連続の値下がりで、昨年8月以来、約7カ月ぶりに3000円台となった。消費者目線でヒロミは、「お米が下がるのは、皆さん助かると思うのでいいんですけど」と切り出した