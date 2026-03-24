犬の『目・表情』からわかる心理5つ 1.喜んでいる 犬の目がキラキラと輝くように見えたり、まるで笑っているかのように目を細めたりするとき、犬はうれしい気持ちや楽しい気持ちを表現しています。 飼い主さんが帰ってきて喜んでいるときや散歩をして楽しそうに歩いているとき、このような明るい表情を見せてくれることが多いのではないでしょうか？ 目はパッチリと大きく開かれていることもあれば、人間の笑顔のように半月