なでしこジャパンのMF谷川萌々子がクラブに帰還。チームメイトからの温かい歓迎が話題となっている。ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催された女子アジアカップ決勝で開催国オーストラリアを１−０で下し、２大会ぶりの優勝を達成。６試合で29得点・１失点という圧倒的な成績でアジアの頂点に立った。歓喜の瞬間を経て、谷川は所属するバイエルン女子に合流。クラブは23日、公