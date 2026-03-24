ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは3月23日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。【写真】樽美酒研二のデートショット「もしかしたらまた新曲の作戦会議ですか」樽美酒さんは「今日も一日お疲れ様でした」とつづり、公園へ出掛けた際の写真を1枚公開。樽美酒さんの背後には、ギタリストのYOSHIHIROさんと思われる人物が写っており、2人の楽しそうな“デート”の様子がうかがえます。また、桜が咲いて