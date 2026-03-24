藤川監督がどんなタクトで選手の背中を押していくのか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext阪神の充実の布陣が注目を集めている。オープン戦全日程を終え、あとは3月27日の巨人との開幕戦を待つばかり。2リーグ制以降初となるリーグ連覇、先の常勝軍団に向けしっかり足場を固めていくシーズンともなる。【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン先発陣では6人の枠におさまりきらない充実の布陣が話題を呼んでいる