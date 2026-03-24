桜のつぼみも膨らみ始め、オフィスでは新年度に向けた体制づくりや新入社員を迎え入れる準備が着々と進む季節となりました。確かな知性と謙虚な学びの姿勢を併せ持つ学び舎の出身者は、組織の活性化を支える存在として、多くのリーダーから切望される存在です。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、「一緒に働き