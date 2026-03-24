WBCで負傷した鈴木誠也。開幕はILでスタートすることになる(C)Getty Imagesカブスの鈴木誠也が開幕を負傷者リスト（IL）で迎えることが、現地時間3月23日に明らかになった。クレイグ・カウンセル監督が、地元放送局『Marquee Sports Network』のYouTube動画内で「セイヤ・スズキは負傷者リストで今季をスタートすることになる」とコメントしている。【動画】二盗を試みた際に…鈴木誠也の負傷シーンを見る鈴木はWBCの準々決勝