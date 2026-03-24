東京ドームシティ（東京都文京区）内にある遊園地「東京ドームシティ アトラクションズ」で、VTuberグループ「にじさんじ」とのコラボイベント「にじさんじ Spring Party 2026 in 東京ドームシティ アトラクションズ」が、2026年4月1日〜5月24日の期間に開催される。【画像】東京ドームシティ アトラクションズ×にじさんじ 参加ライバーユニット期間中は、「学生服」がモチーフの描き下ろしビジュアルが登場。4月1日〜26日を前半