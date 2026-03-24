俳優の庄司浩平（26）が24日、自身のSNSを更新。白洲迅が主演し、桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：15※4月24日スタート）で白洲が演じる高坂葵の後輩・岩崎一樹役で出演することを報告し、黒髪メガネにスーツ姿でのビジュアルを公開した。【写真】「後輩役…似合いすぎ」黒髪メガネ×スーツのビジュアル写真を公開した庄司浩平テレビ東京の2025年7月期ドラマ『40まで