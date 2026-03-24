◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦熊本工 0―4 大阪桐蔭（2026年3月24日甲子園）1回戦最後のカードで、9年ぶり22回目出場の熊本工は大阪桐蔭に0―4で敗れ、4強入りした2007年以来19年ぶりの勝利はならなかった。今大会に出場した公立4校は全て敗退となった。先発投手は本来内野手ながら昨秋に5完投の活躍で背番号1をつかんだ堤大輔（3年）。出場校最小兵の1メートル67は初回に1点を失ったものの、直球・変化球とも制