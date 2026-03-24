お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）が、23日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜深1：58）にVTR出演。“体張る芸人”の覚悟を語った。【写真】腕組み2ショット公開！ラブラブな尾形と妻・あいさんこの日は「体を張る芸人の本音」と題し、「コンプラに縛られた令和のリアクション芸人・尾形胸に秘めた思いを吠える」という内容で展開。番組冒頭に尾形は、「体張る系の芸人は、