パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が24日、インスタグラムを更新。福島・いわき市で3月11日の東日本大震災の発生した日に赤飯を学校給食に提供するのはいかがなものかという苦情の声を受け、2100食分を廃棄したという事案について私見を述べた。鎧塚氏は「3月11日に福島県内の学校で卒業祝いの赤飯が提供されることに対し、様々な受け止め方がある事は理解できます」と切り出し、「日付が一日異なれば問題とならなかったのですから、事