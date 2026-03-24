お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が２４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ごみ清掃員をしている時に、暴言を浴びせられた経験があることを明かした。ごみ清掃員としても活動している滝沢は、ごみ収集業務をしている男性の悩みを明かしたコラムを添付。この男性は作業中に住民から「臭いから早く持っていけ」「勉強しないからこんなことをすることになる」などと暴言を浴びせられたという。滝沢はこの男性の経験に