今月27日にプロ野球が開幕するのを前にドラゴンズが熱田神宮で必勝を祈願しました。 【写真を見る】ドラゴンズ 監督･選手らが開幕前に熱田神宮で必勝祈願 井上監督｢スイッチが入る…｣ オープン戦ではホームラン数･得点ともに12球団トップ 24日、午前9時半ごろドラゴンズの井上監督や選手会長の藤嶋投手ら35人が熱田神宮を参拝しました。選手たちがお祓いを受けた後、井上監督と藤嶋投手が玉串を捧げ、今シーズ