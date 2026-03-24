歌手兼女優キム・セジョンが、BHエンターテインメントと専属契約を締結した。3月24日、BHエンターテインメントは「優れた音楽と幅広い演技を見せる歌手兼女優のキム・セジョンを公式に迎え入れた」と専属契約のニュースを伝えた。【画像】キム・セジョン、話題となった“濃厚キスシーン”去る2016年、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビューしたキム・セジョンは、ガールズグループgugudanの活動やソロアルバムを通じて、