BTSのカムバック熱が世界を包む一方で、その熱狂に素早く便乗する動きもまた始まっている。中国の大手ECサイトで、BTSの新作に関連する非公式グッズが販売されていることが確認されたのだ。【画像】中国で販売されたBTSの偽グッズ人気が爆発すれば、すぐに偽グッズが出回る。Kコンテンツの熱狂が高まるたび、中国の通販サイト上で“無断便乗ビジネス”が動き出す流れは、もはや一度きりの例外ではない。“無断便乗ビジネス”が横行