【モデルプレス＝2026/03/24】Netflixの男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」シーズン2に参加したボミが23日、自身のInstagramを更新。立命館大学を卒業したことを報告した。【写真】ネトフリ“男性同士の恋リア”参加者の立命館大学卒業ショット◆ボミ、立命館大学を卒業ボミは「卒業式の前日、母がふとこんなことを言った。『自分のお腹の中にいた子どもはね、かけがえのない存在なの。だから、大切に育てない母親