BOYNEXTDOORが、個性際立つショート動画を相次いで公開し、爆発的な反響を得ている。BOYNEXTDOORは3月16日から21日にかけて、公式インスタグラムを通じて個人のショート動画を順次公開した。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT今回のコンテンツは、メンバーが企画段階から議論を重ねて選定した楽曲をベースに、パフォーマンス、ボーカル、ラップなど、各自の強みを披露するプロジェクトだ。短い再生時間ながらも、それぞれ