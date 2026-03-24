【モデルプレス＝2026/03/24】元フジテレビでフリーアナウンサーの高島彩が3月22日、自身のInstagramを更新。同局時代の後輩でフリーアナウンサーの加藤綾子との2ショットを公開した。【写真】「相変わらず美しい」元フジアナの2ショット◆高島彩、加藤綾子とランチへ今回、高島は「春の日の一コマ」と紹介し、加藤と食事をしたことを報告。肩を寄せた笑顔の2ショットを添え「気づいたら、お店に残ってるお客さんは、私達だけでし