カフェでお茶、レストランで食事など、女性とのデートには飲食店がつきものですが、注文の際におかしな行動をとってしまうと、女性に恥ずかしい思いをさせてしまうようです。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果をもとに、「食事デートで注文するとき、『一緒にいて恥ずかしい』と思われてしまう行動」をご紹介します。【１】オーダー違いなどのミスに過剰なクレームをつける。「普通に言えば十分なのに、目立って恥