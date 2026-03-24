あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ディズニーオタク」の略語は？「ディズニーオタク」の略語はなんでしょうか？「ディズニー」はアルファベット1文字で表します！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Dオタ」でした！Dオタとは、ディズニーを愛してやまないオタクのこと。そのなかで