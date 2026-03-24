【ENTRY GRADE 1/144 νガンダム &フィン・ファンネル[リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] ペーパーレス】 6月 発売予定 3月24日12時 予約受付開始予定 価格：3,190円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 νガンダム &フィン・ファンネル[リサーキュレーションカラー/ネオングリ&